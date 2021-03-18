Сомнолог рассказал, что стоит делать во время бессонницы

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Человеку не следует оставаться в постели, если он не может заснуть в течение 15 минут. Об этом сообщил президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

Он отметил, что долгие попытки предаться Морфею могут привести к тому, что у человека начнет формироваться условный рефлекс — страх не заснуть. По словам врача, он может выработаться, если в течение нескольких недель человеку будет мешать заснуть пережитый стресс.

— То есть уже стресс пройдет, а человек будет подходить к постели и думать «так, я же, наверное, не засну». И это реально становится проблемой, — уточнил доктор медицинских наук во время пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню сна, который будет отмечаться 19 марта.

Врач предупредил, что человек засыпает в три раза дольше, если пытается сделать это намеренно. Если во время отсутствия сна оставаться в кровати, то сама постель начнет ассоциироваться с бессонницей.

Ранее специалисты рассказали, что бороться с бессонницей помогают занятия спортом, сбалансированное питание, приятные мысли и горячая ванна.

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