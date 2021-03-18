Театр «Модерн» примет участие в акции «Ночь театров»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Московском драматическом театре «Модерн» 27 марта в рамках акции «Ночь театров» пройдет несколько мероприятий.

Гостей приглашают на закрытую встречу с художественным руководителем Юрием Грымовым и актерами спектакля Nirvana. Зрители смогут не только увидеть спектакль, но и задать свои вопросы режиссеру и артистам. Узнать, как создавался спектакль, посвященный легендарной группе, можно будет из первых уст.

Труппа театра «Новый балет» представит на суд зрителей одноактный балет «Болеро» с хореографией Франческо Вентрильи на музыку Мориса Равеля. Это история о двойственной природе фортуны и о силе человека в борьбе с предначертаниями судьбы.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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