Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Театр «Модерн» примет участие в акции «Ночь театров»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Театр «Модерн» примет участие в акции «Ночь театров»

Ольга Маркова

Культура

В Московском драматическом театре «Модерн» 27 марта в рамках акции «Ночь театров» пройдет несколько мероприятий.

Гостей приглашают на закрытую встречу с художественным руководителем Юрием Грымовым и актерами спектакля Nirvana. Зрители смогут не только увидеть спектакль, но и задать свои вопросы режиссеру и артистам. Узнать, как создавался спектакль, посвященный легендарной группе, можно будет из первых уст.

Труппа театра «Новый балет» представит на суд зрителей одноактный балет «Болеро» с хореографией Франческо Вентрильи на музыку Мориса Равеля. Это история о двойственной природе фортуны и о силе человека в борьбе с предначертаниями судьбы.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

акцияКультуратеатр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте