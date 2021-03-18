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«Ущипните меня»: Билли Айлиш кардинально сменила имидж
Фото: @billieeilish / Официальный аккаунт Билли Айлиш в Instagram

«Ущипните меня»: Билли Айлиш кардинально сменила имидж

Анастасия Колоскова

Звезды

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда молодежи избавилась от черно-зеленого цвета волос и пополнила ряды блондинок.

Результатом своего преображения певица поделилась на своей странице в Instagram.

— Ущипните меня, — подписала 19-летняя знаменитость фото.

Менее чем за сутки фотография набрала более 17 миллионов лайков и почти 300 тысяч комментариев от подписчиков.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию «No time to die».

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