«Ущипните меня»: Билли Айлиш кардинально сменила имидж
Популярная американская исполнительница Билли Айлиш шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда молодежи избавилась от черно-зеленого цвета волос и пополнила ряды блондинок.
Результатом своего преображения певица поделилась на своей странице в Instagram.
— Ущипните меня, — подписала 19-летняя знаменитость фото.
Менее чем за сутки фотография набрала более 17 миллионов лайков и почти 300 тысяч комментариев от подписчиков.
Ранее сообщалось, что Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию «No time to die».
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