«Ущипните меня»: Билли Айлиш кардинально сменила имидж

Фото: @billieeilish / Официальный аккаунт Билли Айлиш в Instagram

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда молодежи избавилась от черно-зеленого цвета волос и пополнила ряды блондинок.

Результатом своего преображения певица поделилась на своей странице в Instagram.

— Ущипните меня, — подписала 19-летняя знаменитость фото.

Менее чем за сутки фотография набрала более 17 миллионов лайков и почти 300 тысяч комментариев от подписчиков.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию «No time to die».

Читайте также: Актриса Ольга Зуева показала подросшую дочь от Данилы Козловского