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Фотограф из России победила в одной из номинаций Sony World Photography Awards
Фото:Lyudmila Sabanina, Sony World Photography Awards 2021

Фотограф из России победила в одной из номинаций Sony World Photography Awards

Иван Юминов

Общество

Работа российского фотографа Людмилы Сабаниной заняла первое место на международном конкурсе Sony World Photography Awards в категории «Портрет». Об этом сообщили организаторы конкурса в четверг, 18 марта.

На фотографии запечатлен шестилетний сын Сабаниной. Он сидит на столе, о чем-то задумавшись. Снимок, как отметили организаторы, «показывает иную сторону детства, наполненного спокойствием и размышлением».

Фотограф рассказала, что ее сын обычно прыгает и смеется, и этот вид стал ей доступен всего на секунду, дублей не получилось. Сабанина также поделилась, что снимки ее детей позволяют ей рассказать об их чувствах и том, что с ними происходило, сообщает ТАСС.

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