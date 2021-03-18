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Доктор Комаровский перечислил факторы риска подросткового суицида
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский перечислил факторы риска подросткового суицида

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский перечислил факторы риска подросткового суицида. По его словам, причины для трагедии могут казаться взрослым несерьезными и разрешимыми, но ребенку некуда идти со своими проблемами.

— Перечислю факторы риска суицида. Это не говорит о том, что он обязательно его совершит, это говорит о том. Что к такому человеку нужно повышенное внимание. Это предыдущие попытки суицида, депрессия, психические заболевания, употребление действующих на психику веществ, потеря близких, активные переживания, что у них что-то не получается, — перечислил Комаровский.

По словам врача, к факторам риска относится скандальная, трудная, равнодушная, грустная семья. Издевательства в школе или дома, кибербуллинг, физические, эмоциональные травмы, финансовые трудности в семье или избыток денег.

— Есть защитные факторы, которые уберегут ребенка или подростка от суицида. Это высокая самооценка окружающих, понятные и радужные перспективы, наличие собеседников, хороший защитный фактор – любые успехи в хобби, учебе, — заявил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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