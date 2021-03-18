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Промышленный технопарк построят на северо-востоке Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Промышленный технопарк построят на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Вилюйская улица Карта всех событий

На северо-востоке Москвы планируют построить новый промышленный технопарк. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Промышленный технопарк появится по адресу улица Вилюйская, владение 9. Для строительства объекта выделен земельный участок ориентировочной площадью 1,4 гектара.

Суммарная поэтажная площадь технопарка может составить около 28 тысяч квадратных метров. Реализация данного проекта будет способствовать достижению показателей, предусмотренных государственной программой «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность Москвы». За счет строительства промышленного технопарка будет создано порядка 200 новых рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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