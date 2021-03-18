Завершено строительство детского сада на 205 мест в ВАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Вольная улица Карта всех событий

В районе Соколиная Гора завершили строительство детского сада на 205 мест. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Детский сад состоит из трех этажей с общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Новое дошкольное образовательное учреждение станет частью жилого комплекса «Семеновский парк». Кроме детского сада, появятся новые игровые и спортивные площадки, парковочные зоны. Проведут благоустройство и озеленение придомовой территории, разместят магазины, аптеки, рестораны на первых этажах.

Руководитель департамента заявил, что после сдачи объекта в эксплуатацию инвестор передаст его в собственность города Москвы.

Напомним, уже в этом году введут в эксплуатацию 15 объектов образования. В целом сейчас строится 24 объекта образования на 10 995 мест — семь дошкольных учреждений, 17 школ и пристроек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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