Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Завершено строительство детского сада на 205 мест в ВАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Завершено строительство детского сада на 205 мест в ВАО

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, Вольная улица Карта всех событий

В районе Соколиная Гора завершили строительство детского сада на 205 мест. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Детский сад состоит из трех этажей с общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Новое дошкольное образовательное учреждение станет частью жилого комплекса «Семеновский парк». Кроме детского сада, появятся новые игровые и спортивные площадки, парковочные зоны. Проведут благоустройство и озеленение придомовой территории, разместят магазины, аптеки, рестораны на первых этажах.

Руководитель департамента заявил, что после сдачи объекта в эксплуатацию инвестор передаст его в собственность города Москвы.

Напомним, уже в этом году введут в эксплуатацию 15 объектов образования. В целом сейчас строится 24 объекта образования на 10 995 мест — семь дошкольных учреждений, 17 школ и пристроек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Архитектурный облик здания «Электротеатра «Форум» на Садовом кольце восстановят

ВАО Москвыоткрытие детского садастроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте