Захарова: заявление США о вмешательстве в выборы — информационный вброс

Фото: МИД РФ

Заявления США о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы являются информационным вбросом. Об этом в четверг, 18 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова.

— Нынешняя американская администрация не перестает удивлять нелепостью своих публичных заявлений. Речь идет не только о выходящих за любые рамки приличия нападках на руководство России, но и об абсурдных обвинениях во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы, на которых победил Байден, — отметила она.

Ведомство рассматривает это как информационный вброс, основанный на безосновательном выводе. Захарова добавила, что все сторонники экс-президента Дональда Трампа, по логике американского эстеблишмента, становятся «агентами влияния». На американцев, по ее словам, влияли поддерживающие демократов интернет-гиганты. Свидетельств вмешательства в выборы со стороны России нет, а вот США постоянно пытаются управлять политическими процессами в других странах, в том числе и в России, приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что МИД отозвал посла Антонова для выработки дальнейшей политики с США.

Читайте также: «Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на высказывания Байдена в свой адрес