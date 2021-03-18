Театр под руководством Чихачева пригласил зрителей на встречу

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева 27 марта в рамках акции «Ночь театров» приглашает зрителей на встречу с артистами.

Рандеву состоится после просмотра спектакля «Садко и Царевна морская», в котором былинный эпос прекрасно сочетается с современной музыкой театрального композитора В. Качесова. Есть в спектакле и новые персонажи, и традиционные герои. Интрига в том, что финал спектакля благополучно возвращает Садко и его Царевну на землю.

Гости смогут узнать о работе над постановкой, поговорить об искусстве и театре и сделать совместную фотографию на память.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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