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Сергей Собянин поздравил жителей Москвы и Крыма с годовщиной воссоединения
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы и Крыма с годовщиной воссоединения

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей и жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с Россией. Об этом он заявил в четверг, 18 марта, перед концертом в «Лужниках» в честь седьмой годовщины события.

По его словам, жители столицы не оставляли надежду на воссоединение Крыма и России.

— Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь — городом-побратимом, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Он напомнил, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина между Москвой, Крымом и Севастополем разворачивается масштабная программа регионального сотрудничества. В рамках программы ремонтируются и модернизируются детские сады, школы, поликлиники и больницы. Рабочие благоустраивают парки, улицы и набережные.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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