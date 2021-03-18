World Athletics возобновит выдачу нейтрального статуса российским атлетам

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Международная легкоатлетическая ассоциация World Athletics одобрила допуск не более десяти российских спортсменов для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом в четверг, 18 марта, заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

По его словам, российские легкоатлеты выступят в нейтральном статусе и на Олимпийских играх в Токио, сообщает Интерфакс.

Напомним, в июле 2020 года World Athletics отложила процесс выдачи нейтрального статуса для участия в соревнованиях атлетам из России. Решение было связано с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила World Athletics долг в размере пять миллионов долларов.

Читайте также: Российских спортсменов добровольно вакцинируют от COVID-19 перед Олимпиадой