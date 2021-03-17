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Российских спортсменов добровольно вакцинируют от COVID-19 перед Олимпиадой
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Российских спортсменов добровольно вакцинируют от COVID-19 перед Олимпиадой

Кирилл Николаев

Спорт

Российских спортсменов добровольно вакцинируют от коронавирусной инфекции перед Олимпийсками играми. Об этом в среду, 17 марта, сообщил сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

По его словам, специалисты Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) вместе с федерациями работают по этому вопросу.

— Для нас эта ситуация — главный вызов перед Играми, — цитирует Матыцина «Р-Спорт».

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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