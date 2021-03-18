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Байден не жалеет о высказывании в адрес Путина
Фото: whitehouse

Байден не жалеет о высказывании в адрес Путина

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент США Джо Байден не жалеет о резком высказывании в отношении российского главы Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 18 марта.

Байден «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях», приводит слова Псаки РИА Новости.

Ранее стало известно о резких высказываниях Байдена в адрес Владимира Путина, в том числе обвинения в предполагаемом вмешательстве России во время последних выборов президента США.

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высказываниеДжо БайденВладимир Путин
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