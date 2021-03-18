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Пожар произошел в подвальном помещении на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар произошел в подвальном помещении на юго-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар, 22 Карта всех событий

Пожар произошел в подвальном помещении на юго-востоке столицы. Об этом« Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 18 марта.

Инцидент произошел по адресу Новочеркасский бульвар, дом 22. Возникло возгорание электронных кабелей площадью пять погонных метров.

Пожар локализован. Жильцы четвертого и пятого подъездов эвакуированы.

В 21:00 стало известно, что пожар ликвидирован.

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