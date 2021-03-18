Рособрнадзор подписал соглашение о сотрудничестве с Минспортом

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Руководители Министерства спорта России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта в четверг, 18 марта.

Как отмечается, соглашение поможет при выработке совместных решений при подготовке специалистов в области физической культуры и спорта в образовательных организациях. Также оно поспособствует в анализе результатов их взаимодействия с работодателями и учащимися и оценке качества образования в области физкультуры, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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