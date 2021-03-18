Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Бессмертный полк» может пройти в онлайн-формате в 2021 году
Фото: Вечерняя Москва

«Бессмертный полк» может пройти в онлайн-формате в 2021 году

Иван Юминов

Общество

Акция «Бессмертный полк» может пройти в 2021 году как традиционно, так и в онлайн-формате. Об этом сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова в четверг, 18 марта.

— Сейчас мы работаем над двумя форматами проведения «Бессмертного полка»: онлайн и традиционный. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам выйти с портретами наших родных героев на улицы российских городов и сел, как это было до пандемии. Не исключено, что в этом году возможно проведение двух форматов одновременно, — заявила она.

В 2020 году «Бессмертный полк» прошел онлайн из-за пандемии COVID-19. Люди могли отправить фотографию своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Девятого мая они появились на более чем 200 экранах Москвы, а также на нескольких медиа-платформах онлайн, отмечает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Уголовное дело о геноциде в годы войны заведут в Белоруссии

шествие Бессмертный полккоронавирусонлайн-мероприятия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте