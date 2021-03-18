«Бессмертный полк» может пройти в онлайн-формате в 2021 году

Фото: Вечерняя Москва

Акция «Бессмертный полк» может пройти в 2021 году как традиционно, так и в онлайн-формате. Об этом сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова в четверг, 18 марта.

— Сейчас мы работаем над двумя форматами проведения «Бессмертного полка»: онлайн и традиционный. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам выйти с портретами наших родных героев на улицы российских городов и сел, как это было до пандемии. Не исключено, что в этом году возможно проведение двух форматов одновременно, — заявила она.

В 2020 году «Бессмертный полк» прошел онлайн из-за пандемии COVID-19. Люди могли отправить фотографию своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Девятого мая они появились на более чем 200 экранах Москвы, а также на нескольких медиа-платформах онлайн, отмечает РИА Новости.

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