Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Цена нефти Brent упала до 63 долларов за баррель
Фото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Цена нефти Brent упала до 63 долларов за баррель

Иван Юминов

Экономика

Мировые цены на нефть упали почти на восемь процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов за четверг, 18 марта.

Цена майских фьючерсов на Brent упала до 62,97 долларов за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI снизились на 7,5 процента до 59,74 долларов за баррель.

Текущая стоимость нефти может быть обусловлена тем, что после пандемии «не будет глобального открытия» экономик различных стран. Также инвесторов беспокоит приостановка использования странами Евросоюза вакцины AstraZeneca и напряженность в российско-американских отношениях, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Почему курс рубля зависит от высказываний Байдена

торгицена на нефтьнефть марки Brent
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте