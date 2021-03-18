Цена нефти Brent упала до 63 долларов за баррель

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Мировые цены на нефть упали почти на восемь процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов за четверг, 18 марта.

Цена майских фьючерсов на Brent упала до 62,97 долларов за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI снизились на 7,5 процента до 59,74 долларов за баррель.

Текущая стоимость нефти может быть обусловлена тем, что после пандемии «не будет глобального открытия» экономик различных стран. Также инвесторов беспокоит приостановка использования странами Евросоюза вакцины AstraZeneca и напряженность в российско-американских отношениях, сообщает РИА Новости.

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