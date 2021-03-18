Красные панды: Московский зоопарк рассказал о быте Зени и Рыжика

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский зоопарк на своей странице в Instagram рассказал о быте красных панд Зени и Рыжика. Они живут по соседству с большими пандами Жуи и Диндин.

В вечернее время животные становятся более активными. Днем они гуляют по вольеру, жуют бамбук и спят в своих домиках. В вечернее время красные панды прыгают и резвятся. Они даже могут показать, как умеют вставать на задние лапы.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке впервые появились орлиные попугаи. Животные занесены в Международную красную книгу.

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