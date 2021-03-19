Юрист назвал обязательные надбавки и доплаты к пенсии в 2021 году

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Все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в 2021 году выплатят, но выплат сверх положенного, как это было в 2020 году, не будет. Пандемия отступает, и российские власти надеются на постепенное улучшение ситуации в экономике. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Артем Баранов.

Он сообщил, что социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,4 процента. Для неработающих пенсионеров, чьи пенсии меньше прожиточного минимума, предусмотрены доплаты. Есть и другие категории, которым выплачивают дополнительные средства.

— Лицам старше 80 лет, инвалидам 1 группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Такая доплата будет начисляться автоматически по данным Пенсионного фонда РФ. Таким образом, своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения, — пояснил юрист.

Также в апреле увеличатся выплаты по пенсиям, которые смогут получить ветераны, космонавты, жертвы техногенных катастроф и другие категории граждан.

Кроме того, Баранов отметил, что не нужно забывать и про льготы, которыми обеспечивает государство пенсионеров. Прежде всего, это скидка на оплату жилищных и коммунальных услуг; снижение налоговой нагрузки на недвижимость, которая находится в собственности у пенсионера; возможность бесплатного санаторного лечения и компенсация проезда до места отдыха и обратно, сообщает агентство «Прайм».

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