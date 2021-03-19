Возбуждено дело из-за гибели рабочего в шахте в Кемеровской области

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Рабочий погиб в шахте в Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщается на сайте кузбасского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте в забое шахты зажало горнорабочего между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Он занимался перемещением данной конструкции. Мужчина получил серьезные травмы, которые оказались смертельными.

На угольное предприятие были вызваны горноспасатели, тело рабочего подняли на поверхность.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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