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Столичный музей Моды проведет онлайн-экскурсию «Искусство костюма СССР в 20-е годы ХХ века»
Фото: freepik.com

Столичный музей Моды проведет онлайн-экскурсию «Искусство костюма СССР в 20-е годы ХХ века»

Елизавета Борисова

Город

Музей Моды подготовил бесплатную онлайн-экскурсию «Искусство костюма СССР в 20-е годы ХХ века» для интересующихся основными модными тенденциями прошлого века. Экскурсоводы покажут советские эскизы Веры Мухиной, и познакомят с нарядами городских модниц 20-х годов. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Видеотур создан для медиаплатформы #Москвастобой, который продемонстрирует костюмы, восстановленные по фотографиям начала ХХ века.

По словам научного сотрудника МВЦ «Музей Моды» Дарьи Лахиной, модельеры и художники того времени часто экспериментировали и создавали одежду с акцентом не на большое количество деталей, а на сдержанность. Это позволило сильно отличаться от западных образцов костюма.

— Поэтому дизайнеры уделяли большое внимание цвету, форме и целевому назначению предметов гардероба, — рассказала эксперт.

Также зрители смогут узнать о новой классификации костюмов, созданной конструктивистами. Их идея заключалась в акценте на нужды человека, то есть прозодежда — для производственных работ, спецодежда (для хирургов, строителей) и спортивная одежда.

Художница Любовь Попова создала удивительные модели прозодежды, впервые вышедшие на сцену театра — в спектакле Всеволода Мейерхольда «Великодушный рогоносец», а впоследствии они появились в гардеробах советских граждан. Например, стал очень актуален преобразованный рыболовецкий дафлкот. А концепция«Нормаль одежды» Владимира Татлина состояла в заменяемости отдельных деталей гардероба, которые приходят в негодность.

Помимо модельеров, созданием новой одежды увлекались скульпторы и архитекторы. Скульптор Вера Мухина и Надежда Ламанова выпустили совой модный альманах«Искусство в быту» в 1925 году. В нем можно было увидеть выкройки для советских модниц. Кроме этого, зрители смогут увидеть «эстрадное» платье, придуманное скульптором для журнала «Ателье» в 1923 году.

Часть видеотура посвятят творениям Александры Экстер. Зрители смогут оценить костюмы, которые она разработала для спектаклей «Саломея» и «Саломея. Танец семи покрывал». Также они узнают о футуризме в моде и увидят модели одежды для занятий спортом.

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