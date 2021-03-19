Два новых путепровода построят на Ленинградском шоссе в столице

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Россия, Москва, Международное шоссе Карта всех событий

В столице на участке Ленинградского шоссе построят два путепровода и дополнительные съезды, протяженность работ составит примерно 1,5 километра. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила председатель Москкомархитектуры Юлиана Княжевская.

Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина градостроительно-земельная комиссия подготовила и приняла соответствующий ремонтный проект. По их решению, первый путепровод будет проложен на пересечении с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги (24-й километр) и второй на пересечении с Международным шоссе (25-й километр).

Нынешнее состояниепутепроводов оценивается как неудовлетворительное и они подлежат замене, что позволит обеспечить безопасность для передвижения поездов и автотранспорта.

Напомним, в столице проходит масштабная программа строительства и реконструкции путепроводов через железнодорожные пути. За последние 10 лет в городе обновили 17 автодорожных путепроводов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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