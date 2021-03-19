Более 12 тысяч москвичей приняли участие в краудсорсинг-проекте «Мой «Техноград»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На краудсорсинговой платформе «Город идей» завершился проект «Мой «Техноград», который был посвящен развитию обучающих программ инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, в проекте поучаствовали более 12 тысяч человек. Участники активно делились идеями. Их было получено около 500.

— И не менее активно они поддерживали друг друга — за лучшие предложения было отдано 11 тысяч голосов. Опираясь на мнение горожан, мы дополним программу обучения в «Технограде», — отметила Наталья Сергунина.

Жители столицы оставляли свои предложения по пяти направлениям: «Цифра.Техноград», «Сервис.Техноград», «Арт.Техноград», «Урбан.Техноград» и «Пром.Техноград». Больше всего предложений поступило по направлению «Сервис.Техноград» — 119 идей.

Краудсорсинг-проекты правительства Москвы развиваются с 2014 года. За это время был проведен 31 проект. Жители столицы подали более 110 тысяч идей, из которых свыше 4,5 тысячи было отобрано экспертами для дальнейшей проработки. Более 2,5 тысячи идей уже реализовано.

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