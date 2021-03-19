Первое переселение по реновации пройдет в Бутырском районе в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Фонвизина, 7А Карта всех событий

Первое переселение по программе реновации пройдет в Бутырском районе в середине 2021 года. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В настоящее время программа реновации действует в восьми районах Северо-восточного административного округа Москвы. Бутырский район станет девятым после запуска процесса переселения.

В первую очередь под заселение передадут новостройку, которая расположена по адресу улица Фонвизина, дом 7а. В нее переедут 160 семей, которые проживали в двух корпусах дома 28 по улице Яблочкова, отметил Сергей Левкин. Уточняется, что новостройка находится недалеко от снесенных домов на улице Яблочкова.

— Одна из целей программы реновации — это создание качественной городской среды, ориентированной на человека. Благодаря тому, что переселение ведется зачастую в пределах одного квартала, участники программы продолжают жить прежней жизнью в хорошо знакомых местах, но при этом в лучших условиях, — уточнил Сергей Левкин.

Он добавил, что еще три дома в Бутырском районе будут сносить и расселять по программе реновации к 2024 году. Всего в районе в новостройки переедут более 30 тысяч жителей из 27 домов.

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