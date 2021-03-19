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Доля желающих отдать в вузы детей россиян снизилась вдвое за десять лет
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Доля желающих отдать в вузы детей россиян снизилась вдвое за десять лет

Виктория Родимкина

Общество

В России число родителей, которые хотят, чтобы их ребенок после школы поступил в вуз, сократилось почти в два раза за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно опросу, о желании детей продолжить получать образование после школы сообщили 43 процента опрошенных, в то время как в прошлом году о подобных планах сообщали 48 процентов россиян, а в 2010 году — 80 процентов.

При этом каждый пятый опрошенный заявил, что выпускник будет поступать в колледж, каждый четвертый — что ребенок еще не определился с тем, будет ли он продолжать обучение. Два процента респондентов отметили, что их ребенок будет искать работу после школы.

Родители добавили, что в этом году на планы выпускников повлияла пандемия коронавируса, а также неспособность родителей оплачивать репетиторов и отсутствие очных курсов по подготовке к поступлению, сообщает РИА Новости.

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