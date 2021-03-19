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Квартира Юлии Началовой стала дешевле на десять миллионов рублей
Олигарх, заказавший икону с изображением Юлии Началовой, был поклонником певицы/ Фото: Скриншот видео на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=28_9t9vtjA8)

Квартира Юлии Началовой стала дешевле на десять миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Звезды

Квартира Юлии Началовой, которую родители певицы вынуждены продать, чтобы отдать долг ее бывшему возлюбленному, хоккеисту Александру Фролову, продается за 90 миллионов рублей, хоте изначально за нее хотели выручить 100 миллионов.

Известно, что жилье покойной певицы, которое ей досталось от бывшего мужа Евгения Алдонина, находится в столичном ЖК «Кутузовская Ривьера».

Ранее сообщалось, что Александр Фролов требует у родственников Началовой вернуть 20 миллионов рублей, которые ему была должна певица. Эту сумму она потратила на сольный концерт. Юлия написала расписку, где заявила, что взяла у спортсмена деньги под залог половины квартиры.

Известно, что квартира певицы продается уже более пяти месяцев, но до сих пор покупатель на нее так и не нашелся.

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