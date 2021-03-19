Театр «Русская песня» покажет москвичам «Кукольные забавы»

Фото: Официальный сайт театра фольклора «Русская песня»

Театр «Русская песня» 27 марта станет участником акции «Ночь театров». Вечер начнется развлекательной экскурсионной программой музея кукол Надежды Бабкиной «Кукольные забавы». Вместе с куклой Марьюшкой дети и их родители смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению ее «подружек», совершить путешествие по театру и принять участие в интерактивном финале истории.

Также гости смогут увидеть выставку «История в костюмах» из коллекции театра.

Завершит мероприятие музыкальная фольклорная программа «Весенние заклички».

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

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