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Театр «Русская песня» покажет москвичам «Кукольные забавы»
Фото: Официальный сайт театра фольклора «Русская песня»

Театр «Русская песня» покажет москвичам «Кукольные забавы»

Ольга Маркова

Культура

Театр «Русская песня» 27 марта станет участником акции «Ночь театров». Вечер начнется развлекательной экскурсионной программой музея кукол Надежды Бабкиной «Кукольные забавы». Вместе с куклой Марьюшкой дети и их родители смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению ее «подружек», совершить путешествие по театру и принять участие в интерактивном финале истории.

Также гости смогут увидеть выставку «История в костюмах» из коллекции театра.

Завершит мероприятие музыкальная фольклорная программа «Весенние заклички».

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Надежду Бабкину

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