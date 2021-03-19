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Ургант пошутил о плюсах замедления соцсетей Роскомнадзором
Фото: instagram.com/egorkreed

Ургант пошутил о плюсах замедления соцсетей Роскомнадзором

Виктория Федотова

Общество

Российский телеведущий Иван Ургант в своей авторской передаче пошутил о том, что Роскомнадзор пригрозил замедлить работу YouTube, Instagram и Facebook, если они не будут соблюдать законодательство России.

— В этой новости мне нравится все, особенно глагол «пригрозил». Плюсы, одни сплошные плюсы. Если замедлят YouTube, то удовольствие от просмотра «Бесогона» (авторская передача режиссера Никиты Михалкова — прим. «ВМ») будет длиться не час, а три. Если замедлить Instagram, то скорость Instagram наконец совпадет со скоростью мышления Ольги Бузовой и произойдет синхронизация, — заявил Ургант.

Он добавил, что «замедлять давно пора», все работники телевидения и работники кукольных театров выступают за подобную инициативу.

Единственным минусом такого замедления может стать то, что «отца из туалета не дождешься».

Видео опубликовано на YouTube.

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