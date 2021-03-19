Автопарк столичной скорой обновили на 30 процентов во время пандемии

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

За время пандемии COVID-19 Московская служба скорой помощи реализовала масштабные проекты, развитие которых продолжится в ближайшем будущем. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

По словам медика, непростым период стал не только для жителей столицы, но и для всей системы здравоохранения в целом. Однако можно выделить и положительные перемены — в столичной скорой помощи появилось множество нововведений.

Медицинский автопарк обновили новейшими автомобилями на 30 процентов. Они оснащены современной техникой для оказания помощи в самых экстренных и тяжелых ситуациях.

Правительство Москвы обеспечило портативными УЗИ-аппаратами, которые можно применять прямо на месте вызова, общепрофильные и реанимационные бригады скорой помощи. Также машины оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами и капнографами.

Напомним, Станция скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова является одной из крупнейших медицинских организаций в столице.

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