Личные письма принцессы Дианы продали на аукционе

Фото: www.instagram.com/kerrytaylorauctions / Аукционный дом Kerry Taylor Auctions

Личные письма первой жены принца Уэльского Дианы продали на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что на торги были выставлены 39 записок, которые принцесса написала в период с 1990-го по 1997 годы другу семьи лорду Роджеру Брамблу. Они были обнаружены в тайнике леди Ди в комоде фермерского дома.

Корреспонденцию принцессы оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более трех миллионов рублей. Однако окончательная стоимость лота осталась в секрете. Также не раскрывается и имя покупателя.

Как следует из сообщения, в одном из писем принцесса рассказывала о своих переживаниях после того, как журналист Эндрю Мортон опубликовал подробности ее попытки самоубийства.

В другой записке Диана изобразила грустное лицо, когда отменяла встречу с другом. Исследователи назвали рисунок первом смайлом, который использовали члены королевского семейства, сообщает издание.

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