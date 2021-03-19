Как помогают в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки

Фото: Личный архив Дмитрия Ткачева

В Москве люди, оставшиеся без крова, могут получить поддержку в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки и его филиалах. Очень многим из обратившихся нужна квалифицированная юридическая помощь. Юрисконсульт учреждения Дмитрий Ткачев рассказал, как проходят его рабочие дни и как поддержка в правовых вопросах помогает бездомным людям.

Дмитрий Львович окончил академию МВД. Более десяти лет он проработал в правоохранительных органах. Его место службы находилось недалеко от Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки, поэтому Дмитрий знал о его деятельности. А с 2016 года он и сам помогает людям, оставшимся без крова, вернуться к нормальной жизни.

— Почему важно оказывать юридическую помощь бездомным людям?

— Во-первых, без наличия документов, удостоверяющих личность, представить себе нормальную жизнь в принципе невозможно. Это основа для жизни в обществе. Во-вторых, мы помогаем восстановить права на жилье, что тоже, несомненно, важно: человек возвращается к себе домой, а не идет жить на улицу. А в третьих, мы также повышаем юридическую грамотность наших подопечных. Это позволяет избежать неприятностей в будущем.

К каждому человеку в нашем учреждении свой подход. Специалисты по социальной работе составляют программу предоставления социальных услуг. С этими сотрудниками мы находимся в тесном контакте. Программа служит серьезной мотивацией для изменения жизни для человека. Юридическая помощь как часть такой программы — тоже своего рода шаг к возращению в нормальную жизнь. Мы даем человеку возможность поверить, что все можно изменить, стоит только этого захотеть и приложить усилия, а мы всегда придем на помощь.

— В чем особенность работы с бездомным людьми?

— Люди, оказавшиеся на улице, попадают в стрессовую ситуацию и пребывают в состоянии шока. Многие из них столкнулись с мошенниками или стали жертвами афер. Из-за этого доверие к человеку в принципе у них практически пропадает. Им бывает очень трудно открыться и рассказать подробности их жизни, а это очень важно, когда дело касается решения юридических вопросов. Кроме того, людям просто бывает стыдно поделиться личной историей. Мы выстраиваем откровенный диалог, который позволяет быстрее решить проблему человеку.

В течение рабочего дня мы проводим консультации и вникаем в проблемы людей. Юридический отдел помогает восстановить документы и гражданство, оформить новые. Я занимаюсь помощью в более сложных делах. Речь идет о восстановлении прав на утраченное жилье.

Во время беседы мы постепенно восстанавливаем события и обстоятельства дела, собираем доказательства и при малейшей возможности помочь этим людям обращаемся в суды общей юрисдикции в целях восстановления нарушенных прав. Эта работа требует усидчивости, скрупулезности, толерантности и большого терпения, так как зачастую люди многое забывают про обстоятельства дела. Требуются значительные усилия, чтобы убедить получателя социальных услуг в важности той или иной информации по делу.

— Кто работает у вас в команде?

— Вместе со мной в отделе работают люди с большим жизненным опытом. Это профессионалы в своем деле. И, самое главное, все они не безразличны к судьбам людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Работа юрисконсультом требует стрессоустойчивости и не каждый способен выдержать нагрузки психологического характера, окунаясь проблемы других людей.

— Расскажите самые запоминающиеся истории подопечных, которым удалось помочь?

— Однажды к нам попал мужчина, чьи родственники по документам признали его умершим. Этот человек долгое время работал в другом регионе, и родственники воспользовались его отсутствием. Таким образом, мужчина лишился жилья. Он вернулся в Москву, дома и денег у него больше не было. Юристы просили за помощь в восстановлении необходимых документов около 400 тысяч рублей, которых у мужчины не было. Он обратился к нам. Мы подготовили документы, защитили его интересы в суде. Мужчина был восстановлен в правах, получил паспорт и вернул квартиру. Наше учреждение покидал со словами благодарности. Сейчас у него все хорошо: женился, живут с супругой в мире и любви.

— Часто люди попадают в сложную ситуацию не из-за кощунства близких людей, а из-за обычных сторонних мошенников. Помогаете ли вы и таким людям?

— Конечно. Например, мы помогли одному молодому человеку, которого лишили жилья, пока он находился в другом регионе России. Мы в судебном порядке восстановили его права на жилье. Теперь он тоже живет в своей квартире и планирует жениться.

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