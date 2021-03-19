Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Танцовщица Палей ответила на вопрос о ревности мужа к Даве
Фото: instagram/dariia_palyey_1

Танцовщица Палей ответила на вопрос о ревности мужа к Даве

Виктория Федотова

Звезды

Партнерша Давида Манукяна по танцам Дарья Палей ответила в соцсетях на вопрос о взаимоотношениях с мужем Алексеем Сильде.

Танцовщицу спросили, ревнует ли ее муж к певцу Давиду Манукяну, который не так давно расстался с певицей Ольгой Бузовой.

— Муж знает, как сильно я его люблю, он уверенный в себе мужчина, поэтому ревности не было. Тем более он тренер Давида, — отметила девушка в сторис в своем аккаунте в Instagram.

По данным Telegram-канала «НеМалахов», Палей пришла тренироваться к Сильде, когда ей было всего 13 лет.

Ранее Бузова устроила скандал из-за партнерши Давы по «Танцам со звездами».

Читайте также: «Пример преданной девушки»: Дава обратился к партнерше по танцам

танцымуж и женаДавид Манукян
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте