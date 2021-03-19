Танцовщица Палей ответила на вопрос о ревности мужа к Даве

Фото: instagram/dariia_palyey_1

Партнерша Давида Манукяна по танцам Дарья Палей ответила в соцсетях на вопрос о взаимоотношениях с мужем Алексеем Сильде.

Танцовщицу спросили, ревнует ли ее муж к певцу Давиду Манукяну, который не так давно расстался с певицей Ольгой Бузовой.

— Муж знает, как сильно я его люблю, он уверенный в себе мужчина, поэтому ревности не было. Тем более он тренер Давида, — отметила девушка в сторис в своем аккаунте в Instagram.

По данным Telegram-канала «НеМалахов», Палей пришла тренироваться к Сильде, когда ей было всего 13 лет.

Ранее Бузова устроила скандал из-за партнерши Давы по «Танцам со звездами».

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