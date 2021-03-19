Москвичей пригласили в Театр Куклачева на «Путешествие в волшебный мир кошек»
Театр кошек Куклачева 27 марта в рамках акции «Ночь театров» приглашает взрослых и детей на программу «Путешествие в волшебный мир кошек».
Гостей ждет экскурсия по театру, посещение «пушистых апартаментов», а самое главное — репетиция с кошками, которую проведет заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.
В музее театра хранятся уникальные экспонаты из разных стран мира, подарки знаменитых людей, призы и награды.
Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.
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