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Москвичей пригласили в Театр Куклачева на «Путешествие в волшебный мир кошек»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москвичей пригласили в Театр Куклачева на «Путешествие в волшебный мир кошек»

Ольга Маркова

Культура

Театр кошек Куклачева 27 марта в рамках акции «Ночь театров» приглашает взрослых и детей на программу «Путешествие в волшебный мир кошек».

Гостей ждет экскурсия по театру, посещение «пушистых апартаментов», а самое главное — репетиция с кошками, которую проведет заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

В музее театра хранятся уникальные экспонаты из разных стран мира, подарки знаменитых людей, призы и награды.

Регистрация участников акции откроется 20 марта на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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