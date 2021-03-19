Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Временные платформы откроют на станции Очаково-1 с 21 марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Временные платформы откроют на станции Очаково-1 с 21 марта

Елизавета Борисова

Общество

На станции Очаково-1 Киевского направления и будущего МЦД-4 посадка и высадка пассажиров будут осуществляться с временных деревянных платформ № 1 и № 2 с 21 марта. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Из-за продолжающейся реконструкции для входа и выхода будет построен деревянный мост. Прежний подземный переход будет иметь исключительно транзитную функцию.

В перспективе безопасный переход через железнодорожные пути будет осуществляться через специальный мост-конкорс с вестибюлем, площадь которого составит 2,5 тысячи квадратных метров. Вестибюль будет оборудован восемью эскалаторами и четырьмя лифтами для маломобильных пассажиров. С него будут осуществляться вход и выход на две новые островные платформы, которые оборудуют навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков, энергосберегающим освещением, удобной навигацией.

Напомним, данная станция войдет в состав МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный и усовершенствует транспортное передвижение для более чем 30 тысяч жителей района Очаково-Матвеевское. Завершат строительство новой станции к концу 2022 года, сообщает ТАСС.

Читайте также: Станция метро «Спортивная» заработала в штатном режиме

ремонтпассажирская платформастанции МЦД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте