Временные платформы откроют на станции Очаково-1 с 21 марта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На станции Очаково-1 Киевского направления и будущего МЦД-4 посадка и высадка пассажиров будут осуществляться с временных деревянных платформ № 1 и № 2 с 21 марта. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Из-за продолжающейся реконструкции для входа и выхода будет построен деревянный мост. Прежний подземный переход будет иметь исключительно транзитную функцию.

В перспективе безопасный переход через железнодорожные пути будет осуществляться через специальный мост-конкорс с вестибюлем, площадь которого составит 2,5 тысячи квадратных метров. Вестибюль будет оборудован восемью эскалаторами и четырьмя лифтами для маломобильных пассажиров. С него будут осуществляться вход и выход на две новые островные платформы, которые оборудуют навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков, энергосберегающим освещением, удобной навигацией.

Напомним, данная станция войдет в состав МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный и усовершенствует транспортное передвижение для более чем 30 тысяч жителей района Очаково-Матвеевское. Завершат строительство новой станции к концу 2022 года, сообщает ТАСС.

Читайте также: Станция метро «Спортивная» заработала в штатном режиме