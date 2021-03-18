Станция метро «Спортивная» заработала в штатном режиме

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Станция «Спортивная» Московского метрополитена работает в штатном режиме. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вход и выход пассажиров осуществляются через оба вестибюля станции.

Ранее резервные поезда подготовили к работе на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за концерта в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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