Станция метро «Спортивная» заработала в штатном режиме
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Станция «Спортивная» Московского метрополитена работает в штатном режиме. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Вход и выход пассажиров осуществляются через оба вестибюля станции.
Ранее резервные поезда подготовили к работе на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за концерта в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией.
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