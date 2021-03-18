Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Резервные поезда подготовили к работе на Сокольнической линии метро
Фото: moscow-live

Резервные поезда подготовили к работе на Сокольнической линии метро

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Резервные поезда подготовлены к работе на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за концерта в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Данные меры необходимы для комфортной поездки пассажиров после концерта. Кроме того, при необходимости на станции «Спортивная» будут открыты турникеты для свободного входа.

Ранее стало известно, что станция «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена заработала в штатном режиме.

Читайте также: Компенсационные автобусы пустят по маршруту закрытого участка Калужско-Рижской линии метро

МетроСокольническая линияпоезд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте