Резервные поезда подготовили к работе на Сокольнической линии метро

Фото: moscow-live

Россия, Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Резервные поезда подготовлены к работе на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за концерта в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Данные меры необходимы для комфортной поездки пассажиров после концерта. Кроме того, при необходимости на станции «Спортивная» будут открыты турникеты для свободного входа.

Ранее стало известно, что станция «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена заработала в штатном режиме.

Читайте также: Компенсационные автобусы пустят по маршруту закрытого участка Калужско-Рижской линии метро