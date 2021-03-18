Станция «Спортивная» Сокольнической линии метро заработала в штатном режиме

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Станция «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена работает в штатном режиме. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вход и выход пассажиров осуществляется через оба вестибюля станции.

Ранее по требованию полиции южный вестибюль станции «Спортивная» временно работал только на выход.

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