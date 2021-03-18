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Южный вестибюль станции метро «Спортивная» временно работает только на выход
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Южный вестибюль станции метро «Спортивная» временно работает только на выход

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Спортивная Карта всех событий

По требовании полиции южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена временно работает только на выход. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Для входа на станцию пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем.

Ранее стало известно, что около 80 бесплатных компенсационных автобусов (КМ) будет запущено с 20 марта до 2 апреля вдоль закрытых станций Московского метрополитена на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии.

Читайте также: Движение ограничат в Москве из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Метровестибюль станцииМосква
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