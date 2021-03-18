Южный вестибюль станции метро «Спортивная» временно работает только на выход
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По требовании полиции южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метрополитена временно работает только на выход. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Для входа на станцию пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем.
Ранее стало известно, что около 80 бесплатных компенсационных автобусов (КМ) будет запущено с 20 марта до 2 апреля вдоль закрытых станций Московского метрополитена на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии.
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