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Власти Москвы запустили цикл онлайн-лекций специалистов городского хозяйства
Фото: freepik.com

Власти Москвы запустили цикл онлайн-лекций специалистов городского хозяйства

Иван Юминов

Город

Комплекс городского хозяйства Москвы запустил серию онлайн-встреч со специалистами подведомственных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 19 марта.

— Слушатели узнают, как устроено и функционирует столичное городское хозяйство, какие профессии в нем востребованы сегодня, как помогают профессионально развиваться молодым специалистам и как студентам пройти практику или начать работать в жилищно-коммунальном хозяйстве, — рассказали в организации.

В пятницу, 19 марта, в социальных сетях ведомства пройдет онлайн-экскурсия по Музею воды. В субботу, 20 марта, в 14:00 о работе Мосэнерго и сфере энергетики расскажет представитель компании Кристина Кутузова. Экскурсия по мультимедийному Музею развития электрических сетей состоится в понедельник, 22 марта, в 15:00, отмечается в Telegram-канале ведомства.

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