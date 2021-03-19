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Новые рабочие места откроют на предприятиях иностранных компаний в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Новые рабочие места откроют на предприятиях иностранных компаний в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Подмосковные власти планируют реализовать около 70 инвестиционных проектов с иностранным капиталом в 2021 году. Таким образом на территории области создадут более 3,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщило издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

К примеру, одна из турецких компаний в марте начнет первый этап строительства фабрики по производству ткани и текстильной печати в индустриальном парке «Есипово». Объем инвестиций должен составить один миллиард рублей. Здесь будут работать 100 человек. Проект будет полностью завершен к 2022 году.

Еще 123 рабочих места организуют на заводе по производству колбас и мясных деликатесов венгерской компании на территории городского округа Коломна. Согласно планам, предприятие должно запустить свою работу в апреле-мае. Этот проект потребовал от инвесторов более одного миллиарда рублей.

В городском округе Истра обеспечат работой еще 150 человек. Здесь с ноября 2020 года возводят завод по производству технической теплоизоляции и звукоизоляции из вспененного каучука. Вклады в развитие проекта делают итальянские бизнесмены. Площадь предприятия составляет 24 тысячи квадратных метров. Производство должно стать одним из самых крупных на территории СНГ.

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