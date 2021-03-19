Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Камеруне

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили для использования в Камеруне. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

— РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Камерун, — цитирует сообщение фонда РИА Новости.

На данный момент российский препарат «Спутник V» одобрен в 53 странах, общее население которых составляет более 1,4 миллиарда человек.

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