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Число электронных госуслуг в Московской области увеличилось до 200
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Число электронных госуслуг в Московской области увеличилось до 200

Елена Фролова

Общество

Количество государственных услуг, переведенных в электронный формат, на территории Московской области достигло 200. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства госуправления, ИТ и связи.

Желающие могут воспользоваться ими на сайте региональных госуслуг. Как рассказал руководитель ведомства Максим Рымар, работа по повышению доступности сервисов ведется в Московской области согласно поручению губернатора с 2012 года. Только в 2020 году было оцифровано почти 30 подобных услуг.

— В настоящий момент у нас переведены в электронный формат 200 из 381 региональной и муниципальной услуги — это более половины всех услуг региона, — подчеркнул Максим Рымар.

По его словам, «юбилейным» оказался сервис подмосковного Минтранса по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ. Он был запущен 18 марта.

Всего в общей сложности пользователи из Подмосковья оформили с помощью портала около 11,5 миллиона услуг. Каждый месяц сайт посещают более пяти миллионов человек.

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госуслугиМосковская областьМаксим Рымар
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