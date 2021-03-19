«Я уже и забыла, что такое мини»: Решетова похвасталась откровенным нарядом
Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова снялась в провокационной фотоссесии. Она примерила черное короткое платье.
Фотографию она выложила в свой микроблог.
— А я уже и забыла, что такое длина мини, — подписала снимок Решетова.
Подписчики принялись обсуждать наряд модели в комментариях.
«А вот и зря забыла, тебе идет!»; «Тебе очень идет мини»; «Я бы с твоими ногами от зубов только бы в таких платьях и ходила»; «Хочу ноги от ушей», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Решетовой.
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