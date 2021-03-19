«Я уже и забыла, что такое мини»: Решетова похвасталась откровенным нарядом

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова снялась в провокационной фотоссесии. Она примерила черное короткое платье.

Фотографию она выложила в свой микроблог.

— А я уже и забыла, что такое длина мини, — подписала снимок Решетова.

Подписчики принялись обсуждать наряд модели в комментариях.

«А вот и зря забыла, тебе идет!»; «Тебе очень идет мини»; «Я бы с твоими ногами от зубов только бы в таких платьях и ходила»; «Хочу ноги от ушей», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Решетовой.

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