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«Я уже и забыла, что такое мини»: Решетова похвасталась откровенным нарядом
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Я уже и забыла, что такое мини»: Решетова похвасталась откровенным нарядом

Никита Абрамов

Звезды

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова снялась в провокационной фотоссесии. Она примерила черное короткое платье.

Фотографию она выложила в свой микроблог.

— А я уже и забыла, что такое длина мини, — подписала снимок Решетова.

Подписчики принялись обсуждать наряд модели в комментариях.

«А вот и зря забыла, тебе идет!»; «Тебе очень идет мини»; «Я бы с твоими ногами от зубов только бы в таких платьях и ходила»; «Хочу ноги от ушей», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Решетовой.

Читайте также: «Серьезная история»: Тимати рассказал об отношениях с Решетовой после расставания

откровенные фотомодельАнастасия Решетова
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