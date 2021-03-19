Эксперт рассказал, почему после коронавируса могут светиться ногти

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Клинический фармаколог, специалист по лечению СOVID-19 дома, врач Родион Осешнюк рассказал, почему после лечения от коронавируса на дому может наблюдаться свечение ногтей.

Эксперт отметил, что такое явление описано в медицинской литературе, а также о нем часто сообщали переболевшие пациенты.

— Думаю, что данное свечение связано все-таки не с наличием вируса или антител в организме, а с приемом каких-то металлов либо микроэлементов, которые могут задерживать свет, — рассказывает Осешнюк.

Эксперт уточнил, что свечение ногтей замечали в основном те, кто внимательно следит за своим внешним видом, пишет 5-tv.ru.

Отмечается, что исследований на данную тему пока не проводилось.

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