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Названы самые необычные забытые вещи в автобусах и на автовокзалах Мострансавто
Фото: pixabay.com

Названы самые необычные забытые вещи в автобусах и на автовокзалах Мострансавто

Елена Фролова

Транспорт

Пассажиры забыли в автобусах и на автовокзалах Мострансавто в Московской области свыше тысячи вещей с января текущего года. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство транспорта.

По информации ведомства, самыми распространенными «потеряшками» являются банковские, социальные и транспортные карточки. Помимо этого, бесхозными становятся шапки, шарфы и перчатки, которые обычно теряются во время холодов.

— Самыми необычными предметами, найденными сотрудниками Мострансавто, стали домик с когтеточкой, удочка для зимней рыбалки и альпинистское снаряжение, — отметили в министерстве.

Уточняется, что в 2020 году в автобусах и на вокзалах Подмосковья были обнаружены в общей сложности четыре тысячи забытых вещей. Самыми необычными из них стали живая сосна, серебряные украшения, картины и книга о Леонардо да Винчи.

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склад забытых вещейМострансавтоМосковская область
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