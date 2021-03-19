Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили на Сейшелах
Российский препарат от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирован на Сейшельских островах. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
— Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Сейшельские Острова, — цитирует сообщение РФПИ агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что вакцину зарегистрировали по ускоренной процедуре.
На данный момент вакцина одобрена в 54 странах, общее население которых составляет более 1,4 миллиарда человек.
Ранее сообщалось о регистрации «Спутника V» в Камеруне.
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