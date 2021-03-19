Глава ВОЗ в России посоветовала воздержаться от путешествий

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам, не привитым от COVID-19, воздержаться от путешествий. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По словам Вуйнович, путешествия в период пандемии несут в себе высокий риск заражения коронавирусом, так как предполагают контакты с большим количеством людей. Кроме того, представитель ВОЗ отметила, что от опасности заболевания COVID-19 не всегда предохраняет даже маска.

По мнению главы ВОЗ в РФ, желательно не отправляться в путешествия без прохождения процедуры вакцинации от коронавируса.

— Если же поездка необходима, все время надо держать в уме, что ваш невидимый враг, вирус, все время рядом. Соблюдайте дистанцию, тщательно мойте руки. А если у вас появился любой симптом (коронавируса — прим. «ВМ»), например температура, не нужно никуда выходить, оставайтесь дома, — приводит слова Вуйнович ТАСС.

Также чиновница обратила внимание россиян на опасность массовых мероприятий и необходимость соблюдения антикоронавирусных мер при любых обстоятельствах.

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