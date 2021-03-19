Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Глава ВОЗ в России посоветовала воздержаться от путешествий
Фото: youtube.com

Глава ВОЗ в России посоветовала воздержаться от путешествий

Илья Ашуров

Здоровье

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам, не привитым от COVID-19, воздержаться от путешествий. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По словам Вуйнович, путешествия в период пандемии несут в себе высокий риск заражения коронавирусом, так как предполагают контакты с большим количеством людей. Кроме того, представитель ВОЗ отметила, что от опасности заболевания COVID-19 не всегда предохраняет даже маска.

По мнению главы ВОЗ в РФ, желательно не отправляться в путешествия без прохождения процедуры вакцинации от коронавируса.

— Если же поездка необходима, все время надо держать в уме, что ваш невидимый враг, вирус, все время рядом. Соблюдайте дистанцию, тщательно мойте руки. А если у вас появился любой симптом (коронавируса — прим. «ВМ»), например температура, не нужно никуда выходить, оставайтесь дома, — приводит слова Вуйнович ТАСС.

Также чиновница обратила внимание россиян на опасность массовых мероприятий и необходимость соблюдения антикоронавирусных мер при любых обстоятельствах.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Московские пенсионеры рассказали, почему решили сделать прививку от коронавируса

вакцинацияВОЗкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте