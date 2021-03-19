Лукашенко назвал достойных кандидатов в президенты Белоруссии

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для новых президентских выборов уже есть достойные кандидаты, которые «знают цену стране».

Среди предложенных белорусским лидером кандидатов — его помощник по Гродненской области Юрий Караев и губернатор этого же региона Владимир Караник.

По словам Лукашенко, транзит власти проходит только с помощью выборов, поэтому его сыновья уже не смогут возглавить страну.

— Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами. Один — генерал (Караев — прим. «ВМ»), второй — губернатор (Караник — прим. «ВМ»). Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране, — отметил президент, уточнив, что кандидаты будут конкурировать на выборах.

Видеофрагменты выступления Лукашенко приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Следующие выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

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