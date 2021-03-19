Прокуратура проверит вынужденную посадку самолета в Ростове-на-Дону

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Транспортная прокуратура проведет проверку вынужденной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Ростове-на-Дону, который следовал по маршруту Анталья — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу, 19 марта.

— 19 марта 2021 года в аэропорту Ростова-на-Дону (Платов) произведена вынужденная посадка воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии», которое выполняло рейс по маршруту Анталья — Москва. Предварительная причина — отключение одного из двигателей. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет, — отметило ведомство.

На борту самолета находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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