Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура проверит вынужденную посадку самолета в Ростове-на-Дону
Фото: АГН Москва

Прокуратура проверит вынужденную посадку самолета в Ростове-на-Дону

Иван Юминов

Происшествия

Транспортная прокуратура проведет проверку вынужденной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Ростове-на-Дону, который следовал по маршруту Анталья — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу, 19 марта.

— 19 марта 2021 года в аэропорту Ростова-на-Дону (Платов) произведена вынужденная посадка воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии», которое выполняло рейс по маршруту Анталья — Москва. Предварительная причина — отключение одного из двигателей. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет, — отметило ведомство.

На борту самолета находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Организована проверка по факту жесткой посадки самолета в аэропорту Внуково

транспортная прокуратураэкстренная посадка самолетаРостов-на Дону
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте