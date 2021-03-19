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Максим Галкин рассказал, кто заменил его детям бабушку и дедушку
Фото: Youtube / ТО Gazgolder

Максим Галкин рассказал, кто заменил его детям бабушку и дедушку

Кирилл Николаев

Звезды

Родители Аллы Пугачевой и Максима Галкина ушли из жизни задолго до появления на свет Лизы и Гарри Галкиных. На своей странице в Instagram юморист рассказал, что некоторые близкие друзья фактически стали бабушками и дедушками для его детей.

Галина Волчек была бабушкой для Лизы и Гарри. Она очень любила их и часто приезжала в гости. Еще одной бабушкой стала Алина Редель. С давних времен она является ближайшей подругой Аллы Пугачевой. Редель живет по соседству и также часто навещает детей.

— И у нас есть потрясающий дедушка — наш близкий друг, по совместительству гастрольный импрессарио для лучших эстрадных и классических артистов — Семен Могилевский, — написал Галкин.

Юморист отметил, что дети его просто обожают. У Могилевского есть родные внуки, но он привязан и к Лизе, и к Гарри. В настоящее время Могилевский живет в Израиле, поэтому лишь по телефону разговаривает с детьми Пугачевой и Галкина.

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Максим Галкинбабушки и дедушкидети
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